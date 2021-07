நடிப்பின் மூலம் புதையலை விட்டு செல்கிறார்.. மறைந்த நடிகர் திலீப்குமாருக்கு கமல்ஹாசன் புகழஞ்சலி!

சென்னை: பாலிவுட் சினிமாவின் பழம்பெரும் மூத்த நடிகர் திலீப்குமாருக்கு நடிகர் கமல்ஹாசன் புகழஞ்சலி செலுத்தியுள்ளார்.

பாலிவுட் சினிமாவின் மூத்த நடிகரான திலீப்குமார் கடந்த சில மாதங்களாக உடல்நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்டு வந்தார்.

98 வயதான திலீப்குமார் வயது மூப்பால் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்.

English summary

Actor Kamalhaasan mourns for Dilipkumar demise. He says Dililp Kumar saheb. A career that teaches many actors like me a standard and commitment to maintain in their performance. Truly one of the greatest actors of India leaves us today but leaves us with a treasure trove of his brilliance through his acting.