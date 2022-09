“எங்க இருந்து வந்து மார்க் வாங்குறோம்ங்குறது தான் முக்கியம்”: சாதி பாகுபாடு குறித்து கார்த்தி

சென்னை: சிவகுமார் தனது கல்வி அறக்கட்டளை மூலம் ப்ளஸ்-டூ தேர்வில் நல்ல மதிப்பெண்களை எடுத்த, மாணவர்களைத் தேர்ந்தெடுத்து பரிசளித்து வருகிறார்.

கடந்த 43 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் இந்த நிகழ்வின் மூலம் பல ஏழை மாணவர்கள், மாணவிகள் பயன்பெற்று வருகின்றனர்.

இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்துஜ்கொண்ட நடிகர் கார்த்தி, கிராம பள்ளிகளில் காணப்படும் பிரச்சினைகள் குறித்து பேசியுள்ளார்.

English summary

For the last 43 years, actor Sivakumar through his educational foundation has been awarding prizes to students who have scored well in the 12th examinationstionsn. This year's ceremony took place yesterday. Then Karthi speaks on the caste discrimination in village schools