விவசாயிகளிடம் தான் பேரம் பேசுறோம்... உழவர் விருதுகள் விழாவில் கார்த்தி வேதனை

சென்னை: கோலிவுட்டின் முன்னணி நடிகராக வலம் வரும் கார்த்தி தற்போது ஜப்பான் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

நடிப்பு ஒருபக்கம் இருப்பினும் விவசாயிகளின் நலனுக்கான உழவன் பவுண்டேசன் என்ற அறக்கட்டளையை நடத்தி வருகிறார்.

இந்த அறக்கட்டளையின் சார்பில் விவசாயிகளில் சிறந்த 5 பேரை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்கு விருது வழங்கி கவுரவித்துள்ளார்.

அதனைத் தொடர்ந்து உழவன் பவுண்டேசன் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கார்த்தி, விவசாயிகளிடம் நாம் எப்படி நடந்துகொள்ள வேண்டும் என விளக்கம் அளித்தார்.

English summary

Karthi, the leading actor, presented the Farmer Awards to impress the farmers. After that, Karthi spoke to the media and expressed his anguish over the bargaining with the farmers. He also explained the livelihood of farmers.