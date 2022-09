Work from Home-க்கு அனுமதி கேட்ட வந்தியத் தேவன்: ட்விட்டரை அலற விடும் பொன்னியின் செல்வன் டீம்

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கியுள்ள பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம், வரும் 30ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

விக்ரம், கார்த்தி, ஜெயம் ரவி, ஐஸ்வர்யா ராய், த்ரிஷா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

பிரம்மாண்டமாக உருவகியுள்ள 'பொன்னியின் செல்வன்' திரைப்படத்துக்கு ரசிகர்களிடம் அதிக எதிர்பார்ப்பு காணப்படுகிறது.

வெளியானது பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் அடுத்த அப்டேட்.. சூப்பரான தகவலா இருக்கே!

இதனையடுத்து ஆதித்த கரிகாலனான விக்ரமின் ட்விட்டுக்கு, வந்தியத்தேவனான கார்த்தி நக்கலாக பதில் கூறியுள்ளார். அதில், "இளவரசே உங்களுக்காக தஞ்சை முதல் லங்கை வரை சென்ற களைப்பே இன்னும் போகவில்லை. As I am suffering from fever I want work from home. வீடியோ காலில் இளவரசியிடம் பேசி sorry சொல்லி விடுகிறேன். Pls excuse me" என ரீ ட்வீட் செய்துள்ளார். கார்த்தியின் இந்தப் பதிவை ரசிகர்கள் ட்ரெண்ட் செய்து வருகின்றனர். முன்னணி நடிகர்கள் எந்தவிதமான ஈகோவும் இல்லாமல் இப்படி உரையாடுவது, ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியைக் கொடுத்துள்ளது.

English summary

Mani Ratnam directed Ponniyin Selvan will release on the 30th. In this case, actor Vikram tweeted that he was going to Thanjavur. In it, the actor had also invited Karthi to come to Thanjavur. Karthi gave a very humorous reply to Vikram's Twitter post