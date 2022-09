“செல்வராகவன் மணிரத்னம் மாதிரி கிடையாது, அவர் அசுரத்தனமான காட்டேரி”: கார்த்தியே இப்படி சொல்லலாமா?

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கியுள்ள 'பொன்னியின் செல்வன்' திரைப்படத்தை பார்க்க ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் ரிலீஸை முன்னிட்டு சென்னையில் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பு நடைபெற்றது.

பொன்னியின் செல்வன் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பில் செல்வராகவன் இயக்கிய ஆயிரத்தில் ஒருவன் படம் குறித்து கார்த்தி பேசினார்.

பொன்னியின் செல்வனில் வைரமுத்துவை பயன்படுத்தாதது ஏன்?.. இறுதியாக மணிரத்னம் அளித்த விளக்கம்

English summary

Mani Ratnam directed Ponniyin Selvan will release on the 30th. The Ponniyin Selvan press meet was held in Chennai yesterday. Then Karthi has spoken about Directors Selvaraghavan and Mani Ratnam.