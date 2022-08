"என்ன பார்த்ததும் அடையாளம் கண்டுக்கிட்டாரு".. விஜயகாந்தை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்திய கார்த்தி!

சென்னை: விஜயகாந்தின் 70வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு நடிகர் கார்த்தி அவரை நேரில் சந்தித்து பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

அதன் பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கார்த்தி விஜயகாந்த் உடன் உரையாடியது குறித்து தெரிவித்தார்.

நடிகர் சங்கம் சார்பாக நடிகர் கார்த்தி நடிகரும் தேமுதிக தலைவருமான விஜயகாந்தை சந்தித்து வாழ்த்துக் கூறியுள்ளார்.

English summary

Actor Karthi meets Vijayakanth and convey birthday wishes on behalf of Nadigar Sangam. He says, Vijayakanth identifies me and we had a little chat after his meeting.