கார்த்தியின் ஃபேஸ்புக் அக்கவுண்ட் ஹேக்..ஷாக்கான ரசிகர்கள்..விஷமிகள் சிக்குவார்களா?

சென்னை : நடிகர் கார்த்தி தனது முகநூல் பக்கம் மர்ம நபர்களால் ஹேக் செய்யப்பட்டதாக ட்விட்டரில் தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னணி நடிகரும் சூர்யாவின் தம்பியுமான கார்த்தி, பல ஹிட் படங்களை கொடுத்து தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக திகழ்கிறார்.

கடந்த 2007-ம் ஆண்டு வெளியான பருத்திவீரன் படம் மூலம் நடிகராக அறிமுகமானார். இதையடுத்து பல்வேறு ஹிட் படங்களை கொடுத்து தமிழ் முன்னணி நடிகராக உயர்ந்தார்

90-ஸ் கிட் மித்ரனின் பெயரை கூகுள் என்றுதான் வைக்க வேண்டும்... கார்த்தி கலகலப்பான பேச்சு

English summary

Actor Karthi tweeted that his Facebook page has been hacked by unknown people and also said he and his team are trying to retrieve the account.