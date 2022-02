ரஷ்ய மொழியில் வெளியான கைதி டிரைலர்.. டில்லி என்னம்மா ரஷ்ய மொழி பேசுறாருன்னு பாருங்க!

சென்னை: லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கார்த்தி நடிப்பில் கடந்த 2019ல் வெளியான கைதி திரைப்படம் ரஷ்ய மொழியில் விரைவில் வெளியாகிறது.

அதன் அட்டகாசமான டிரைலர் தற்போது ரஷ்ய மொழியில் வெளியாகி உள்ளது.

அண்ணன் சூர்யாவின் சூரரைப் போற்று, ஜெய்பீம் உள்ளிட்ட படங்கள் சர்வதேச கவனத்தை பெற்று வரும் நிலையில், கார்த்தியின் படம் ரஷ்ய ரசிகர்களை கவரப் போகிறது.

Actor Karthi’s Kaithi Russian trailer out now in Dream Warriors official youtube. After Suriya’s Soorarai Pottru and JaiBhim getting International recognition now its time for brother Karthi.