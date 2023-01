மாரடைப்பால் உயிரிழந்த 29 வயது ரசிகர்... நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்திய கார்த்தி

சென்னை: கோலிவுட்டில் முன்னணி நடிகராக வலம் வரும் கார்த்தி, தற்போது ஜப்பான் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

ராஜூ முருகன் இயக்கி வரும் ஜப்பான் படத்தின் படப்பிடிப்பில் கார்த்தி பிஸியாக காணப்படுகிறார்.

இதனிடயே கார்த்தியின் ரசிகர் வினோத் என்பவர் கடந்த 15 தினங்களுக்கு முன்னர் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்தார்.

படப்பிடிப்புக்காக வெளியூர் சென்றிருந்த கார்த்தி சென்னை திரும்பியதும் உயிரிழந்த ரசிகரின் வீட்டுக்கு நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தியுள்ளார்.

யாராக இருந்தாலும் விவசாயியாக இருப்பது முக்கியம்... எல்லாம் அதுக்காக தான்: எமோஷனலான கார்த்தி

English summary

Karthi's fan Vinoth died of a heart attack 15 days ago. On learning this, Karthi personally visited the fan's home in Thiruvanmiyur and paid his respects. He also expressed his condolences to Vinoth's family.