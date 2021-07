நடிகர் கார்த்திக்கிற்கு காலில் காயம்... மருத்துவனையில் அனுமதி

சென்னை : பாரதிராஜா இயக்கிய அலைகள் ஓய்வதில்லை படத்தின் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமானவர் கார்த்திக். பிறகு பல படங்களில் நடித்து, தனது துறுதுறுவென்ற நடிப்பால் ரசிகர்களில் மனங்களை கவர்ந்து, டாப் ஹீரோக்களில் ஒருவராக வளர்ந்தார்.

1980 மற்றும் 1990 களில் முன்னணி நடிகராக இருந்த கார்த்திக், பிறகு குணசித்திர மற்றும் வில்லன் வேடங்களில் நடித்து வந்தார். பிறகு தீவிர அரசியலில் இறங்கியதால் சினிமாவில் இருந்து ஒதுங்கி இருந்தார். உடல்நிலை காரணமாகவும் அவர் சினிமா, அரசியல் என இரண்டிலும் அதிக ஈடுபாடின்றி காணப்பட்டார்.

English summary

Actor Karthik was fall down and get leg injury during his exercise. He admitted in hospital. He also had BP and respiratory problems. so he is in ICU and in stable condition.