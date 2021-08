நடிகர் கதிர் நடிக்கும் த்ரில்லர் படத்தின் வித்தியாசமான ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியானது!

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் வளர்ந்து வரும் இளம் நடிகர்களில் தற்போது வரிசையாக ஹிட் படங்களை கொடுத்து வரும் நடிகர் கதிர். அதேசமயம் முன்னணி நடிகைகளின் திரைப்படங்களில் இரண்டாம் கதாநாயகனாகவும் நடித்து வருகிறார்.

பரியேறும் பெருமாள் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்ற பின்பு பிகில் படத்தில் விஜய்யின் நண்பனாக நடித்திருந்த கதிருக்கு ஜடா, சர்பத் ஆகிய படங்களை சுமாரான வெற்றியை கொடுத்தது.

இந்த நிலையில் அடுத்ததாக நடிக்கும் த்ரில்லர் படத்தில் டைட்டில் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் இப்பொழுது வெளியாகி இணையதளத்தை கலக்கி வருகிறது.

English summary

Actor Kathir starring ugee movie first look released with movie title. In this movie naren and nati played as antagonist. kayal anandhi, cook with comali fame pavithra lakshmi and some others acting in prominant role.