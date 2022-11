என் கையை பிடிச்சி பி & சி மக்கள்கிட்ட கூட்டிட்டு போங்கண்ணே என ராஜ் கிரணிடம் சொன்ன நடிகர்

சென்னை: நடிகர் கார்த்தி நடிப்பில் வெளிவந்த விருமன் திரைப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார் ராஜ்கிரண்.

தற்சமயம் இயக்குநர் சற்குணம் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள பட்டத்து அரசன் திரைப்படத்தில் முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார்.

இந்தப் படம் தொடர்பான பேட்டியில் பல சுவாரசியமான தகவல்களை கூறி வருகிறார் ராஜ்கிரண்.

English summary

Rajkiran played the lead role in the movie Virumaan starring actor Karthi. Currently, he is playing the lead role in Pattathu Arasan directed by Sarkunam. In this Situation, Actor Rajkiran has been telling many interesting information in the interview related to this film and Previous Movies.