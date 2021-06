லிங்குசாமி படத்தில் நான் வில்லனா... உண்மையை போட்டுடைத்த மாதவன்

சென்னை : தெலுங்கு நடிகர் ராம் போதினானியை வைத்து தமிழ், தெலுங்கு என இரண்டு மொழிகளில் படம் ஒன்றை இயக்க போவதாக டைரக்டர் லிங்குசாமி கூறி இருந்தார். இந்த படம் மே மாதம் துவங்குவதாக இருந்தது.

ஆனால் கொரோனா பரவல் தீவிரமடைந்ததாலும், லாக்டவுன் போடப்பட்டதாலும் வேறு வழியில்லாமல் இந்த படத்தின் வேலைகள் தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த படத்தில் மாதவனும், அருண் விஜய்யும் நடிப்பதாக சமீப காலமாக தகவல் பரவி வருகிறது.

இவற்றிற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக ட்விட்டரில் பதிலளித்துள்ளார் மாதவன். லிங்குசாமியின் அடுத்த படத்தில் தான் நடிக்கிறேனா, இல்லையா என்பது பற்றிய உண்மையை அவரே தெளிவுபடுத்தி உள்ளார்.

Would so love to work with @dirlingusamy and recreate the magic cause he is such a wonderful, loving man too… unfortunately no truth in the news doing the rounds recently, of us doing a telugu film together with en as an antagonist ❤️❤️❤️🙏🙏🙏