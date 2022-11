கிருஷ்ணா மறைவு..என்டிஆர், நாகேஸ்வரராவ், சோபன்பாபு..50-களின் ஸ்டார்களின் கடைசி ஆளுமை மறைவு

தெலுங்கு சூப்பர் ஸ்டார் மகேஷ் பாபுவின் தந்தை கிருஷ்ணா மாரடைப்பால் மரணம் அடைந்தார்.

தெலுங்கு பட உலகின் பழம்பெரும் நடிகர் வரிசையின் கடைசி நடிகர் கிருஷணா மறைவுக்கு தெலுங்கு ரசிகர்கள் தாண்டி கோலிவுட், பாலிவுட் ரசிகர்களும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

தெலுங்கு பட உலகை 50,60,70,80 களில் ஆதிக்கம் செலுத்திய 4 சூப்பர் ஸ்டார்களை கிருஷ்ணா மட்டுமே கடைசி அடையாளமாக இருந்தார். அவரது மறைவு மூலம் இது முடிவுக்கு வந்துள்ளது.

English summary

Telugu Actor Mahesh Babu Father Krishna Death (தெலுங்கு திரையுலகின் 20- ஆம் நூற்றாண்டின் கடைசி ஆளுமை கிருஷ்ணா மறைவு) : Telugu superstar Mahesh Babu's father Krishna died of a heart attack. Not only Telugu fans, but also Kollywood and Bollywood fans are deeply shocked by the death of Krishana, the last of the legendary actors in the Telugu film world. Krishna was the last of the 4 superstars who dominated the Telugu film world in the 50s, 60s, 70s, and 80s. It has come to an end with his demise.