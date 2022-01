விஷாலின் வீரமே வாகை சூடும் டிரைலர் எப்படி இருக்கு...நடிகர் மாரிமுத்து என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா ?

சென்னை : விஷால் நடித்துள்ள புதிய படம் வீரமே வாகை சூடும். அறிமுக இயக்குனரான து.ப.சரவணன் இயக்கி உள்ள இந்த படத்தை விஷாலின் விஷால் ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி தயாரித்துள்ளது. இந்த படத்தில் டிம்பிள் ஹயர்தி ஹீரோயினாக நடித்துள்ளார்.

ஜனவரி 14 ம் தேதி ரிலீசாகும் என கூறப்பட்ட இந்த படம், தற்போது ஜனவரி 26 ம் தேதிக்கு தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இந்த படத்தின் அதிரடி ஆக்ஷன் டிரைலர் நேற்று வெளியிடப்பட்டது. வெளியிடப்பட்ட 24 மணி நேரத்திற்குள் இந்த டிரைலர் 1 மில்லியன் பார்வைகளை கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது. இந்நிலையில் இந்த டிரைலர் எப்படி இருக்கு என்பது பற்றி நடிகர் மாரிமுத்து தனது பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.

Actor Marumuthu about vishal's veeramae vaagai soodum trailer. He also shared his shooting experience with vishal. He worked with vishal in 5 films. Now he praised vishal and director saravanan for veeramae vaagai soodum.