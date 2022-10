முதல் படத்திலேயே சிறந்த நடிப்பிற்காக 7 விருதுகளை வென்ற நடிகர் மோகணேஷ்... சர்வதேச அளவில் அங்கீகாரம்

சென்னை : 24 விருதுகளை வென்ற தமிழ் திரைப்படம் "21 கிராம்ஸ் பிலாசபி" . இந்த உலகில் எல்லாவற்றையும் விட ஒரு உயிரின் மதிப்பே உயர்ந்தது மிக முக்கியமானது.

ஒருவரின் உயிரை எடுக்கும் உரிமை யாருக்கும் இல்லை, இந்த கருத்தை மையமாக வைத்து, ஒரு மாறுபட்ட புது முயற்சியாக, இளைஞர்களின் திறமையில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் "21 கிராம்ஸ் பிலாசபி".

Auraz Pictures & Cult squad film தயாரிப்பில், இயக்குநர் யான் சசி இயக்கத்தில், அறிமுக நடிகர் மோகணேஷ், பூ ராமு, ஜோசப் ஆகியோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

English summary

Tamil movie "21 Grams Philosophy" won 24 awards. A life is more important than anything else in this world. No one has the right to take one's life, the film “21 Grams Philosophy” is a new venture made by the talent of the youth, focusing on this concept. This Movie is Produced by Auraz Pictures & Cult squad film and directed by Yan Sasi, Debutant Mognesh, Poo Ramu and Joseph are playing the lead roles.