அண்ணன் கேரக்டரா நோ...இந்த கேரக்டர்னா தான் ஓகே...மோகன் சொன்ன அதிர வைத்த தகவல்

சென்னை : தளபதி 66 படத்தில் விஜய்க்கு அண்ணனாக தான் நடிக்க உள்ளதாக வெளியான தகவலை மறுத்த நடிகர் மோகன், மற்றொரு புது தகவலையும் மீடியாக்கள் மூலம் பரவ விட்டுள்ளார். இதை கேட்ட அனைவரும் அதிர்ந்து போய் உள்ளனர்.

1980, 90 களில் டாப் ஹீரோக்களில் ஒருவராக இருந்தவர் மோகன். இவர் படங்களில் எல்லாம் மைக் பிடித்து பாடுவதை போல் நிச்சயம் ஒரு பாடல் இருக்கும். அப்படி அவர் நடிக்கும் பாடல்கள் அனைத்தும் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆகி உள்ளன. இதனால் தான் இவரை அனைவரும் மைக் மோகன் என்று அழைத்தனர். இவர் நடித்த படங்களில் பெரும்பாலான படங்கள் வெள்ளி விழா கண்டவையாகும்.

தமிழ் படத்தை விடுங்க.. இந்தி பட நிலைமை இப்படி ஆகிடுச்சே.. பாலிவுட்டிலும் ராக்கி பாய் ராஜ்ஜியம் தான்!

English summary

Actor Mohan denied the news that he would play Vijay's brother role in Thalapathy 66. And he said that he would decide about his next film after complete Hara movie. And he decided that he would play only hero roles in future also. 65 years old actor Mohan's this decision making shock to everyone.