‘வாட்டர் பர்த்’ முறையில் தண்ணீர் தொட்டியில் பிரசவம்…. நகுலின் மனைவி வெளியிட்ட வீடியோ !

சென்னை : நடிகர் நகுலின் மனைவி ஸ்ருதி வாட்டர் பர்த் முறையில் குழந்தை பெற்றுக்கொண்ட வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார்.

மரியாதைக்குரிய மகப்பேரின் அனுபவத்தை நான் உணர்ந்த நாள் என்று ஸ்ருதி அதில் பதிவிட்டுள்ளார்.

இணையத்தில் வெளியாகி உள்ள இந்த வீடியோ மிகவும் வைரலாகி உள்ளது.

English summary

Actor Nakkhul, who started his career with Shankar's film Boys. Nakul and sruthi couple were blessed with a baby girl last year. Nakul wife sruthi has come forward to talk about her experience of delivering their baby through waterbirth.