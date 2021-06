தங்கையை இயக்குனராக அறிமுகப்படுத்தும் பிரபல தெலுங்கு நடிகர்!

ஹைதராபாத் : இந்திய சினிமாவில் சமீப காலமாக பெண் இயக்குனர்களின் வருகை அதிகமாகிக்கொண்டே வருகிறது.

ஹலிதா சமீம்,சுதா கொங்கரா உள்ளிட்ட பெண் இயக்குனர்களின் திரைப்படங்கள் இந்திய அளவில் பிரபலமாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

அந்த வகையில் இப்போது தெலுங்கில் முன்னணி நடிகராக உள்ள நானி தனது தங்கையை இயக்குனராக தனது சொந்த தயாரிப்பின் கீழ் அறிமுகப்படுத்துகிறார்.

English summary

Actor Nani's sister is all set to become a director soon. Nani himself is introducing her in his own production.