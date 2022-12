மினி தியேட்டர், லைவ் பார், பேஸ்கெட் பால் கோர்ட்... நெப்போலியனின் அமெரிக்கா வீட்டில் இத்தனை வசதிகளா?

டென்னிசி: தமிழில் முன்னணி நடிகராக வலம் வந்த நெப்போலியன் தற்போது அமெரிக்காவின் டென்னிசி மாகாணத்தில் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறார்.

தனியாக ஐடி நிறுவனம் நடத்தி வரும் நெப்போலியன், தனது மகன் தனுஷுக்காக அமெரிக்காவில் வசித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்நிலையில், நெப்போலியன் அமெரிக்காவில் வசித்து வரும் அவரது வீட்டின் வீடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது

ரஜினி கூட நடிக்க அவருக்கு தயக்கம். கமல் கூட நடிக்க எனக்கு தயக்கம்... நெப்போலியன் கதை தெரியுமா?

English summary

A leading actor in Kollywood, Napoleon is currently living in America. His home in America has a mini home theater, bar, and basketball court. This video is now going viral.