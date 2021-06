மாம்பழம் வாங்கலையோ மாம்பழம்.. லாக்டவுனில் பழம் விற்று சம்பாதித்த பிரபல நடிகர்!

சென்னை: லாக்டவுனில் பிரபல நடிகர் மாம்பழம் விற்ற போட்டோக்கள் இணையத்தை திணறடித்து வருகிறது.

கடந்த ஆண்டு முதலே கொரோனா தாக்கம் புரட்டி போட்டு வருகிறது. இதனால் பல மாநிலங்களில் முழு ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டடிருந்தது.

அப்போ சன்னி லியோன்.. இப்போ பிரேமம் நாயகி.. பீகார் மாநில ஆசிரியர் தேர்வில் அனுபமா ஆல் பாஸாம்?

இதனால் சினிமா உட்பட தொழிற்துறைகள் அனைத்தும் முடங்கியிருந்தது. இதில் சினிமா பிரபலங்கள் பலரும் தங்களுக்கு தெரிந்த தொழிலை மேற்கொண்டு வந்தனர்.

English summary

Actor Naresh selling Mangoes. Naresh has mango farm. In this lock down situation, Naresh has harvested mangoes and novel fruits and has sold them at the shop.