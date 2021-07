என் சினிமா வாழ்க்கையில் ரங்கன் முக்கியமானவன்.. நெருக்கமானவன்.. உருகும் நடிகர் பசுபதி!

சென்னை: தன்னுடைய சினிமா வாழ்க்கையில் ரங்கன் முக்கியமானவன் என நடிகர் பசுபதி நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.

கூத்துப்பட்டறையில் இருந்து சினிமாவுக்கு என்ட்ரி கொடுத்தவர் நடிகர் பசுபதி.

நடிகர் நாசரின் நண்பரான பசுபதி, அவருடைய அறிமுகத்தால் கமலின் மருதநாயகம் படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமானார்.

English summary

Actor Pasupathy is proud to say that his Rangan character is important and close in his screen career. Pasupathy has also praised Arya saying that he is more proud of playing with Arya.