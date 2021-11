ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பது என் படத்தில் இல்லை... பட்டென போட்டுடைத்த பிரபல நடிகர்!

சென்னை: ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பது என் படத்தில் இல்லை என பிரபல நடிகர் தனது படம் குறித்து தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் நடன இயக்குநர், நடிகர், இயக்குநர் என பல முகங்களை கொண்டவர் நடிகர் பிரபு தேவா. நடிகராக பல வெற்றி படங்களை கொடுத்துள்ள பிரபு தேவா முன்னணி நடிகர்களை இயக்கியும் பல வெற்றி படங்களை கொடுத்துள்ளார்.

இதேபோல் நடன இயக்குநராகவும் ஏராளமான விருதுகளை குவித்துள்ளார். இந்நிலையில் பிரபு தேவாவின் நடிப்பில் ஏராளமான படங்கள் ரிலீஸுக்கு தயாராக உள்ளன.

English summary

Actor Prabudeva opens up Theal movie. He says his dance will not be there in the film.