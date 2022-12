பார்ம் ஹவுஸில் ஜாலியோ ஜிம்கானா... வாரிசு பட நடிகரின் அட்ராசிட்டி... ட்ரெண்டாகும் புகைப்படங்கள்

சென்னை: தமிழ், தெலுங்கு, கன்னட திரையுலகில் முன்னணி நடிகராக வலம் வருபவர் பிரகாஷ்ராஜ்.

இவர் தற்போது வம்ஷி பைடிபள்ளி இயக்கியுள்ள வாரிசு படத்தில் விஜய்க்கு வில்லனாக நடித்துள்ளார்.

கடந்த வாரம் நடைபெற்ற வாரிசு இசை வெளியீட்டு விழாவில் கலந்துகொண்ட பிரகாஷ் ராஜ், விஜய் பற்றி நெகிழ்ச்சியாக பேசியிருந்தார்.

இந்நிலையில், பிரகாஷ் ராஜ் அவரது பண்ணை வீட்டில் அடித்த அட்ராசிட்டிகள் புகைப்படங்களாக வெளியாகி வைரலாகியுள்ளன.

செல்லம்...நான் வந்துட்டேன்...வாரிசு பற்றி சூப்பரா சொன்ன பிரகாஷ்ராஜ்

English summary

Prakash Raj is currently acting opposite Vijay in Varisu. In this case, he is resting with his family at the farmhouse. These photos are going viral on social media.