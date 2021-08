அச்சச்சோ.. நடிகர் பிரகாஷ் ராஜுக்கு என்ன ஆச்சு? அறுவை சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதி

சென்னை: பிரபல நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் கீழே விழுந்த நிலையில், அவரது காலில் காயம் ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளார்.

செல்லமே என கில்லியில் சொல்லி பலரது உள்ளங்களில் செல்லமாக வாழ்ந்து வருபவர் நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ்.

கடைசியாக நவரசாவின் எதிரி படத்தில் பிரகாஷ் ராஜின் வித்தியாசமான நடிப்பை பார்த்து வியந்த ரசிகர்கள் அடுத்ததாக கேஜிஎஃப், பொன்னியின் செல்வன், தனுஷின் திருச்சிற்றம்பலம் என ஏகப்பட்ட படங்களில் அவரது நடிப்பை காண காத்திருக்கின்றனர்.

English summary

Prakash Raj tweeted, A small fall.. a tiny fracture.. flying to Hyderabad into the safe hands of my friend Dr Guruvareddy for a surgery. I will be fine nothing to worry .. keep me in your thoughts.