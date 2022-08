குக் வித் கோமாளி புகழ் வீட்டில் விசேஷம்...திருமண நாளை அழகாக அறிவித்த ஜோடி

சென்னை : விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமானவர் புகழ். இந்த நிகழ்ச்சியில் கோமாளியாக இவர் செய்யும் செயல்கள் பலரின் ஃபேவரைட்.

குக் வித் கோமாளி மூலம் பிரபலமான இவருக்கு ஏராளமான சினிமா வாய்ப்புகள் வர துவங்கின. ஏற்கனவே விஜய்யின் பீஸ்ட், அஜித்தின் வலிமை படங்களில் சிறிய ரோலில் நடித்து பெரிய திரையில் தலைகாட்டி விட்டார் புகழ்.

தற்போது ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கும் ஆகஸ்ட் 16 1947, மிர்ச்சி சிவாவின் காசே தான் கடவுளடா, சந்தானத்தின் ஏனஜ்ட் கண்ணாயிரம், சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் விஜய் சேதுபதியின் டிஎஸ்பி/ விருசன் உள்ளிட்ட பல படங்களில் கமிட்டாகி நடித்து வருகிறார்.

டைரக்டர் ஜெ.சுரேஷ் இயக்கும் மிஸ்டர்.ஜு கீப்பர் என்ற படத்தில் ஹீரோவாகவும் நடித்து வருகிறார். ஜெ4 ஸ்டூடியோஸ் தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு யுவன்சங்கர் ராஜா இசையமைக்கிறார். ஒரே நேரத்தில் காமெடியனாகவும், ஹீரோவகவும் புகழ் நடித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில் தனது நீண்ட நாள் காதலியான பென்சியாவை விரைவில் திருமணம் செய்து கொள்ள உள்ளதாக புகழ் சமீபத்தில் அறிவித்தார். சமீபத்தில் கடற்கரையில் க்யூட்டாக போட்டோஷுட் நடத்தி விரைவில் திருமணம் நடக்க உள்ளதாக அறிவித்தனர். கிறிஸ்துவ முறைப்படி பென்சியா வெள்ளை நிற திருமண கவுனில் கண்ணாடியில் தெரிய, புகழ் வெள்ளை சட்டை பேண்ட் அணிந்த போட்டோ சோஷியல் மீடியாவில் செம வைரலானது.

இந்நிலையில் செப்டம்பர் 5 ம் தேதி புகழ் - பென்சியாவின் திருமணம் நடக்க உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்களின் அழகிய போட்டோஷுட் போட்டோக்களுடன் இருக்கும் திருமண அழைப்பிதழும் வைரலாகி வருகிறது. தற்போதே புகழ் - பென்சியாவின் திருமணத்திற்கு வாழ்த்துக்கள் குவிய துவங்கி விட்டது.

செப்டம்பர் 5 ம தேதி திங்கட்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு இவர்களின் திருமணம் நடைபெற உள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதே சமயம், கூட்ட நெசலை தவிர்ப்பதற்காக திருமணம் நடைபெறும் இடம் மட்டும் மறைக்கப்பட்டு, சோஷியல் மீடியாவில் திருமண அழைப்பிதழ் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

Pugazh is in a long time romantic relationship with Bensiya and the couple have often shared their intimacy and love on social media. The couple are going to tie the knot on September 5th and have done a cute photoshoot for their invitation.