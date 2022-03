ப்ளூ சட்டை மாறனை கிழித்து தொங்க விட்டு ஓப்பனாக சவால் விட்ட ஆர்.கே.சுரேஷ்

சென்னை : வலிமை படத்தையும், அஜித்தையும் மோசமாக விமர்சித்த ப்ளூ சட்டை மாறனை, ஆடியோ வெளியீட்டு விழா மேடையில் நார் நாராக கிழித்து தொங்க விட்டதுடன் ஓப்பனாக சவாலும் விட்டுள்ளார் தயாரிப்பாளர் ஆர்.கே.சுரேஷ். ஆனால் இவர் பேசிய வீடியோவையும் ஷேர் செய்து, விமர்சித்துள்ளார் ப்ளூ சட்டை மாறன்.

டைரக்டர் ராஜேஷ் கண்ணா இயக்கத்தில் வினோத் மோகன், பிந்துமாதவி நடித்துள்ள படம் மாயன். தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, ஆங்கிலம் ஆகிய 4 மொழிகளில் உருவாக்கப்பட்டு திகில் படம். இந்த படத்தின் ஆடியோ வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது. இதில் பேசிய தயாரிப்பாளரும், நடிகருமான ஆர்.கே.சுரேஷ், அஜித்தை மோசமாக விமர்சித்த ப்ளூ சட்டை மாறனை மிக கடுமையாக தாக்கி பேசியதுடன், மேடையிலேயே ஓப்பனாக சவாலும் விட்டுள்ளார்.

In Mayan audio launch R.K.Suresh slams blue sattai maran and openly challeged. He said that no body have ability to criticise Ajith. If they had guts they will review his upcoming movie Visithiran. But Blue sattai maran also trolled R.K.Suresh and continously tweet against R.K.Suresh.