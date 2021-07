முடிந்தது மருத்துவ பரிசோதனை.. நாளை சென்னை திரும்புகிறார் ரஜினிகாந்த்.. ரசிகர்கள் உற்சாகம்

சென்னை: நடிகர் ரஜினிகாந்த் நாளை அமெரிக்காவில் இருந்து சென்னை திரும்புவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் கடந்த 19ஆம் தேதி சென்னையில் இருந்து அமெரிக்கா புறப்பட்டார்.

வழக்கமான மருத்துவ பரிசோதனைக்காக நடிகர் ரஜினிகாந்த் அமெரிக்கா சென்றார்.

English summary

Actor Rajinikanth returns tomorrow to Chennai from US. Rajinikanth left Chennai on 19th of June for routine medical check up. Fans are happy with Rajinikanth for returning home.