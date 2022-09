சிங்கம் ஒன்று புறப்பட்டதே... ஸ்டைலா கெத்தா வாக்கிங் போன ரஜினிகாந்த்: ட்ரெண்டாகும் லேட்டஸ்ட் வீடியோ

சென்னை: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் இறுதியாக அண்ணாத்த திரைப்படம் வெளியானது.

அண்ணாத்த படத்தைத் தொடர்ந்து நெல்சன் இயக்கத்தில் ஜெயிலர் படப்பிடிப்பில் பிஸியாக இருக்கிறார் ரஜினி.

ஜெயிலர் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருந்து போட்டோக்கள், வீடியோக்கள் லீக்கான நிலையில், தற்போது ரஜினியின் வீடியோ ஒன்று ட்ரெண்ட் ஆகி வருகிறது.

“அரசியலில் இருந்து நான் விலகினாலும் என்னை விட்டு அது விலகவில்லை”: பஞ்ச் வைத்த சூப்பர் ஸ்டார்

English summary

Rajinikanth is currently acting in the Jailer film. The shooting of Jailer is going on fast. Rajini is acting in this film for the first time under the direction of Nelson. In this case, the video of Rajini walking is going viral on social media