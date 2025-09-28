Get Updates
Get notified on entertainment, celebrity news, and binge-worthy shows!

Sathyaraj: கரூர் உயிரிழப்பு.. தப்பு என்பது தெரிந்து செய்வது.. ச்ச.. நடிகர் சத்யராஜ் ஆதங்கம்!

By

சென்னை: கரூரில் நடை​பெற்ற தவெக தலை​வர் விஜய் பிரச்​சா​ரத்​தின்​போது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 40 பேர் உயிரிழந்துள்ளது. பேரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கும் நிலையில் நடிகர் சத்யராஜ் இதனை வன்மையாக கண்டித்துள்ளார்.

கரூர் வேலு​சாமிபுரத்​தில் தமிழக வெற்றிக்கழகத் தலை​வர் விஜய் நேற்றிரவு தேர்​தல் பிரச்​சா​ரத்​தில் ஈடு​பட்​டார். காலை 10.30 மணிக்கு விஜய் பிரச்​சா​ரம் செய்ய காவல் துறையினர் அனு​மதி அளித்திருந்தனர். ஆனால், நாமக்​கல்​லில் பிரச்​சா​ரம் செய்​து​விட்டு பிற்​பகல் 3 மணிக்​குப் பிறகு​தான் விஜய் அங்கிருந்து கிளம்​பி​னார். இதனால்,கரூர் வேலு​சாமிபுரத்​தில் பகல் 12 மணி முதலே தொண்​டர்​கள், ரசிகர்​கள் திரள ஆரம்​பித்​தனர். கரூர் மாவட்ட எல்​லை​யான வேலா​யுதம்​பாளை​யத்தில் இருந்தே கூட்டம் அதி​க​மாக இருந்​த​தால் பிரச்​சா​ரப் பேருந்து மிக​வும் மெது​வாக நகர்ந்​தது. இதனால் இரவு 7.15 மணிக்கு மேல் தான் பிரச்​சார இடத்துக்கு விஜய் வந்து சேர்ந்தார்.

Karur stampede sathyaraj

40 பேர் பலி: அவர், விஜய் பேச ஆரம்​பிக்கும் போது, பின்​னால் இருப்​பவர்​கள் முந்தியடித்துக்கொண்டு பிரச்​சா​ரப் பேருந்தை நோக்கி வந்துள்ளனர். இதனால் முன்​னால் காத்​திருந்​தவர்​கள் நெரிசலில் சிக்​சி மயக்கம் அடைந்தனர். விஜய் பேசிக் கொண்​டிருந்​த​போதே மூச்​சுத் திணறி பலர் அடுத்​தடுத்து மயங்கி விழத் தொடங்​கினர். அதுமட்டுமில்லாமல் மரக்​கிளை உடைந்து விழுந்​த​தி​லும் சிலர் காயமடைந்​தனர். பிரச்சாரத்தில் விஜய் பேசிக்கொண்டு இருந்த போதே, சிலர் மயக்கமடைந்த போது, விஜய் அவர்களுக்கு தண்ணீர் பட்டிலை கொடுத்தார். ஆனால், பிரச்​சாரத்தை முடித்து கிளம்​பிய பின்​னரே அவர்​களை மீட்க முடிந்​தது. இதில், 17 பெண்கள், 9 குழந்தைகள் உள்பட 40 பேர் பரி​தாப​மாக உயி​ரிழந்த சம்​பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆதங்கப்பட்ட சத்யராஜ்: ஒட்டுமொத்த தமிழகமே இன்று பெரும் சோகத்தில் இருக்கும் நிலையில், நடிகர் சத்யராஜ், இதனை கண்டித்து வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், கரூரில் உயிரிழந்த அனைவருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தவறு என்பது தவறி செய்வது... தப்பு என்பது தெரிந்து செய்வது. தவறு செய்தவன் திருந்த பார்க்கணும், தப்பு செய்தவன் வருந்தி ஆகணும். சிந்தித்துப் பார்த்து செய்கையை மாத்து தவறு சிறுசா இருக்கையில் திருத்திக்கோ .. தெரிந்து தெரியாமல் நடந்து இருந்தா, அது திரும்பவும் நடக்காமல் பார்த்துக்கோ என சொல்லிவிட்டு.....கடைசியாக ... ச்சா என ஆவேசமாக சொல்லி இருந்தார். இந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் டிரெண்டாகி வருகிறது.

More from Filmibeat

View More

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+
Sign Out
X