விஜய் மாஸ் ஹீரோ... ஆனா அந்த விசயத்துல அஜித் தான் டாப்: மாறி மாறி பேசிய வாரிசு பட நடிகர்!

சென்னை: 2023 பொங்கலில் விஜய்யின் வாரிசு, அஜித்தின் துணிவு திரைப்படங்கள் திரையரங்குகளில் வெளியாகின்றன.

விஜய், அஜித் திரைப்படங்கள் 8 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ரிலீஸாக உள்ளதால், ரசிகர்களிடம் அதிகம் எதிர்பார்ப்பு காணப்படுகிறது.

விஜய்யின் வாரிசு படத்தை வம்ஷி பைடிபள்ளியும் அஜித் நடித்துள்ள துணிவு திரைப்படத்தை ஹெச் வினோத்தும் இயக்கியுள்ளனர்.

இந்நிலையில், வாரிசு படத்தில் முக்கியமான கேரக்டரில் நடித்துள்ள ஷாம், விஜய், அஜித் பற்றி பேசியுள்ளது வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Shaam debuted as a hero in the movie 12B. He is currently playing an important character in Varisu with Vijay. In this case, actor Shaam has opened his heart about both Vijay and Ajith.