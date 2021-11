ஜெய் பீம்... கலைப் படைப்பை அச்சுறுத்துவது கோழைத்தனம்... சூர்யாவுக்கு பிரபல நடிகர் ஆதரவு!

சென்னை: ஜெய் பீம் படத்திற்கு எதிராக விமர்சனங்கள் எழுந்து வரும் நிலையில் நடிகர் சித்தார்த் சூர்யாவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகர் சூர்யா தயாரித்து நடித்துள்ள படம் ஜெய் பீம். டிஜெ ஞானவேல் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படம் சமீபத்தில் அமேஸான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் ரிலீஸ் ஆனது.

இந்தப் படத்தில் நடிகர் சூர்யா வழக்கறிஞராக நடித்துள்ளார். இருளர் இன மக்கள் காவல்துறையின் அத்துமீறலால் சந்திக்கும் அவலங்களை சொல்லும் படமாக இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

ராசா கண்ணுவின் கதை போல பலகதைகள் இனி வரும்.. நம் தலைமுறையை மாற்றும்.. ஜெய் பீம்மை புகழ்ந்த இயக்குநர்!

English summary

Actor Siddharth supports for acot Suriya on Jai bhim issue. He said We stood with Kamal Haasan. We stood with Vijay. We stand with Suriya.