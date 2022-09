காட்டுப் பசியில் இருக்கும் சிம்பு.. பசியை தணிக்க யாருமில்லை என வருத்தம்!

சென்னை : நடிகர் சிம்பு நடிப்பில் அடுத்தடுத்த சிறப்பான படங்கள் வெளியாகி வெற்றி பெற்று வருகின்றன.

மாநாடு படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து நேற்றைய தினம் வெளியான வெந்து தணிந்தது காடு படமும் சிறப்பான வெற்றிக்கான அடித்தளத்தை போட்டுள்ளது.

படம் சிறப்பான கதைக்களத்துடன் வெளியாகி ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.

