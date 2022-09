பேய்த்தனமா ஒரு ஷாட்ல நடிச்சிட்டு இருந்தேன்.. கடைசியில ரீடேக்.. ட்விட்டர் ஸ்பேஸில் சிம்பு பேச்சு!

சென்னை: வெந்து தணிந்தது காடு படத்தின் ரிலீஸை முன்னிட்டு தனது ரசிகர்களுடன் உரையாட ட்விட்டர் ஸ்பேஸில் அவர்களது கேள்விகளுக்கு நடிகர் சிம்பு பல சுவாரஸ்ய பதில்களை அளித்துள்ளார்.

மீண்டும் எப்போ படம் இயக்குவீங்க? வெந்து தணிந்தது காடு படத்தில் ஏதாவது ஸ்பெஷல் சீன் இருக்கா? உள்ளிட்ட கேள்விகளுக்கு அவர் அளித்த பதில் ரசிகர்களை இன்பதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.

உடல் எடையை குறைத்தது, மீண்டும் கம்பேக் கொடுத்தது எப்படி போன்ற கேள்விகளுக்கும் சிம்பு ரொம்பவே ஓப்பனாக பதில் அளித்துள்ளார்.

ரூ.700 கோடியில் 5D டெக்னாலஜியில் தயாராகும் ’மாஹாபாரதம்’..அஜய், அக்‌ஷய், ரன்வீர் சிங் நடிக்கின்றனர்

English summary

Actor Simbu reveals special scene in Vendhu Thanindhathu Kaadu at Twitter Space. He also reveals about his upcoming directon movie and some other interesting stuffs also.