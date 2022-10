ஜல புல ஜங்கு,பிம்பிலாக்கி பிலாப்பி போன்ற வரிகளுக்கான விளக்கம் கொடுத்துள்ளார் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன்

சென்னை: நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் திரைத் துறைக்கு வந்து 10 ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்றுள்ளது.

இந்நிலையில் வரும் தீபாவளியன்று அவர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு திரைப்படமான பிரின்ஸ் வெளியாகிறது.

இந்தப் படம் குறித்து பல்வேறு சுவாரசியமான விசயங்களை சிவ கார்த்திகேயன் ஒரு பேட்டியில் கூறியுள்ளார்.

English summary

It has been 10 years since actor Siva Karthikeyan entered the film industry. Meanwhile, his Tamil and Telugu film Prince is releasing on Diwali. Siva Karthikeyan has told various interesting things about this film in an interview.