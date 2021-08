சிவகார்த்திகேயன் வீட்டில் விசேஷம்... வாழ்த்து சொன்ன சூரி !

சென்னை : சிவகார்த்தியேன் மற்றும் ஆர்த்தி தம்பதியர் தங்களது 11வது திருமண நாளை குட்டி பாப்பா குகன்தாஸுடன் விமர்சையாக கொண்டாடினார்கள்.

இணையத்தில் அவர்களின் திருமண புகைப்படங்கள் வெளியாகி வைரலாகி வருகின்றன.

11வது திருமண நாளை கொண்டாடும் இந்த தம்பதிகளுக்கு ரசிகர்கள் பலர் இணையத்தில் மூலம் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

Josh ஒரு வருட கொண்டாட்டம்: 'Ek Number' போட்டி மூலம் ரூ.50,000 வெல்லுங்கள்.. பிரபலங்களை சந்தியுங்கள்!

English summary

sivakarthikeyan is rock solid and happily married to Aarthi and has a daughter Aaradhana. The couple who have known each other all their lives got engaged on 16th May 2011 and in the same year tied the knot on August 27th.