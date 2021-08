அன்பு மகனுக்கு பெயர் சூட்டி… முத்தமிட்ட சிவகார்த்திகேயன்… வைரலாகும் போட்டோ !

சென்னை : நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தனது மகனுக்கு குகன்தாஸ் என பெயர்சூட்டி உள்ளார்.

மகனுக்கு முத்தம் கொடுத்த புகைப்படத்தையும் ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

எங்கள் அன்பு மகனை வாழ்த்திய அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி என சிவகார்த்திகேயன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Sivakarthikeyan shared a photo with his newborn son and revealed the baby's name. While thanking fans for their heartfelt wishes, he shared that the couple has kept their son's name Gugan Doss.