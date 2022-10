தீபாவளி ரேஸில் சொல்லி அடித்த சர்தார்... கார்த்தி, பிஎஸ் மித்ரன் சந்தித்த முக்கியமான பிரபலம்

சென்னை: கார்த்தியின் சர்தார் திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு கடந்த வாரம் 21ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

சிவகார்த்திகேயனின் பிரின்ஸ் படத்துடன் மோதிய சர்தார், முதல் 5 நாட்களில் 50 கோடி வசூலித்து மாஸ் காட்டியுள்ளது.

இந்நிலையில், சர்தார் படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து கார்த்தி, இயக்குநர் பிஎஸ் மித்ரன், தயாரிப்பாளார் மூவரும் முக்கியமான பிரபலத்தை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர்.

English summary

Karthi's Sardar was released in theaters on the occasion of Diwali. This film has collected up to 50 crores in the first 5 days. The successful Sardar Karthi and PS Mithran met Sivakumar and took his blessings after the massive win of the film.