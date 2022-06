வெரைட்டி ரைஸ் ரூ.30...முழு சாப்பாடு ரூ.60...அரசு மருத்துவமனையில் அசத்தும் சூரியின் கேன்டீன்

மதுரை : தமிழ் சினிமாவின் முக்கிய காமெடி நடிகர்களில் நடிகர் சூரியும் ஒருவர். ஆரம்பத்தில் மிக சிறிய ரோல்களில் சினிமாவில் தலை காட்டி வந்த சூரி, வெண்ணிலா கபடிக்குழு படத்திற்கு பிறகு அனைவருக்கும் தெரிந்த பிரபல நடிகராகி விட்டார்.

வெண்ணிலா கபடிக்குழு படத்தில் பரோட்டா சாப்பிடும் போட்டி சீனில் நடித்து பிரபலமானதால் இவரை அனைவரும் பரோட்டா சூரி என்றே கூப்பிட துவங்கினார்கள். சிவகார்த்திகேயன் - சூரியின் காமெடி காம்போ செம ஹிட் அடித்தது. பல டாப் ஹீரோக்களுடன் இணைந்து நடித்து வருகிறார் சூரி.

கவுண்டமணி - செந்தில், வடிவேலு இல்லாத குறையை தீர்த்து வைத்தவர் சூரி தான். காமெடி நடிகராக பிரபலமான சூரி, பிறகு கேரக்டர் ரோல்களிலும் நடிக்க துவங்கி, அதிலும் வெற்றி பெற்றார்.

English summary

Few years before actor Soori stars hotel business in Madurai. Many branches of this hotel running successfully all over Madurai. Now Soori hotel canteen was opened in Madurai GH compound. In this canteen, all variety rices are sold just Rs.30 and full meals are in the rate of Rs.60.