ரிஸ்க் எடுக்கிறதெல்லாம் எனக்கு ரஸ்க் சாப்பிடுற மாதிரி..நடிகர் சூரியின் அடுத்த அதிரடி!

சென்னை : நகைச்சுவை நடிகர் சூரி ,பிரபல நடிகரின் படத்தில் ஹீரோவாக நடிக்க ஒப்பந்தமாகி உள்ளார்.

பரோட்டா நகைச்சுவை மூலம் பிரபலமான சூரி, வைகை புயல் வடிவேலு போல, வயிறு வலிக்க சிரிக்கவைக்கும் பாடி லாங்வேஜ், மண் மனம் மாறாத பேச்சு என ஒரு சில படங்களிலேயே மக்களுக்கு பிடித்துப்போனார் நடிகர் சூரி.

நான் மகான் அல்ல, களவாணி, குள்ளநரி கூட்டம் போன்ற படங்களில் நடித்து வந்த சூரி பின்னாளில் சிவகார்த்திகேயன், சூர்யா, அஜித், விஜய், ரஜினி என டாப் நடிகர்களின் படங்களில் நடித்து டாப் நகைச்சுவை நடிகரானார்.

மீண்டும் ஹீரோவாக களமிறங்கும் சூரி.. இந்த முறை யார் டைரக்ஷன்ல தெரியுமா?

English summary

Soori one of the top comedians of Tamil cinema is now also acting in lead roles and that too with the topmost directors.Soori signs new movie as hero after viduthalai