‘லவ் யூ விஜிமா”: வாரிசு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருந்து அப்டேட் கொடுத்த விஜய்யின் தோஸ்த்து படா தோஸ்த்

ஐதராபாத்: விஜய் நடிப்பில் வேகமாக உருவாகி வரும் 'வாரிசு' திரைப்படம் அடுத்தாண்டு பொங்கலுக்கு வெளியாகிறது.

வம்சி பைடிபள்ளி இயக்கும் இந்தப் படம் தமிழ். தெலுங்கு என இருமொழிகளில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வருகிறது.

'வாரிசு' படத்தின் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருந்து விஜய்யின் நெருங்கிய நண்பர் ஒருவர் சூப்பர் அப்டேட் கொடுத்துள்ளார்.

English summary

Vijay is currently acting in Varisu movie, directed by Vamshi Paidipally, This film will release next year for Pongal. In this case, actor Sriman has tweeted that he is happy to have acted in the Varisu film with Vijay