தொழிலதிபரிடம் கைவரிசை...நில மோசடி வழக்கில் நடிகர் சுரேஷ் கோபியின் சகோதரர் கைது

கோவை : மலையாளத்தில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக இருப்பவர் சுரேஷ் கோபி. திரைப்பிரபலம் என்பதை தாண்டி ராஜ்யசபா எம்.பி.,யாகவும் உள்ளார். எம்.பி., ஆன பிறகும் தொடர்ந்து பல படங்களில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார் சுரேஷ் கோபி.

மலையாளம் மட்டுமின்றி தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி என பல மொழிகளிலும் பல படங்களில் நடித்து பிரபலமாக இருந்து வருகிறார் சுரேஷ் கோபி. படங்களில் பின்னணி பாடுவது, டிவி சீரில்களில் நடிப்பது ஆகியவற்றையும் செய்து வருகிறார் சுரேஷ் கோபி.

English summary

Suresh Gopi's brother, Sunil Gopi, was arrested in Kozhikode for cheating a businessman of 97 lakh. Sunil sold 4.52 acres of land to Coimbatore businessman Giridharan. After land registration, Giridharan came to know that a case was pending before the court in connection with the land.