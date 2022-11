ஷூட்டிங் முடியும் வரை காத்திருந்த பிரபாஸ்… சூர்யாவே நினைத்துப் பார்க்காத அந்தத் தருணம்!

சென்னை: தமிழில் முன்னணி நடிகரான சூர்யா தற்போது அவரது 42வது படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

சிறுத்தை சிவா இயக்கும் 'சூர்யா 2' திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், சமீபத்தில் தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டியளித்துள்ள சூர்யா, தெலுங்கு நடிகர் பிரபாஸுடனான நட்பு குறித்து மனம் திறந்துள்ளார்.

கோலிவுட்டில் 13 ஆண்டுகள்.. சூர்யா 42 குழுவினருடன் கேக் வெட்டி கொண்டாடிய யோகிபாபு!

English summary

Suriya opens up about his friendship with Telugu actor Prabhas. In it, Suriya spoke with emotion about Prabhas waiting without eating till he finished shooting.