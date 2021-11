ஜனநாயகத்தில் மக்கள் தான் எஜமானர்கள்.. நடிகர் சூர்யா போட்ட புதிய ட்வீட்.. எதுக்குன்னு பாருங்க!

சென்னை: பிரதமர் மோடியின் அறிவிப்பு விவசாயிகளின் தொடர் போராட்டத்திற்கும் தியாகத்திற்கும் கிடைத்த வெற்றி என நாடு முழுவதும் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

அரசியல் தலைவர்கள், சினிமா பிரபலங்கள் என பலரும் விவசாயிகளுக்கு கிடைத்த வெற்றி என விவசாய சட்ட திருத்தங்களை வாபஸ் பெற்றதற்கு கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

நடிகர் கார்த்தியை தொடர்ந்து அவரது அண்ணனும் நடிகருமான சூர்யாவும் தற்போது இந்த விவகாரத்தில் தனது கருத்தை பதிவு செய்துள்ளார்.

Actor Suriya says this victory shows the real power of Farmers and democracy. Actor Suriya’s brother and actor Karthi also praises the Farmers protest and their sacrifice.