ரசிகர்களுக்கு ட்விட்டரில் நன்றி கூறிய சூர்யா… அதையும் வைரலாக்கிய ரசிகர்கள் !

சென்னை : நடிகர் சூர்யா தனது ரசிகர்களுக்கு நெகிழ்ச்சியுடன் ட்விட்டரில் நன்றி கூறியுள்ளார்.

நடிகர் சூர்யா தனது 46 வது பிறந்த நாளை கடந்த 23ந் தேதி கொண்டாடி இருந்தார். சூர்யாவின் ரசிகர்கள் இணையமே அதிரும்படி அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து இருந்தனர்.

நடிகர் சூர்யா தன்னை மனதார வாழ்த்திய ரசிகர்களுக்கு நன்றி கூறியிருந்தார். இந்த ட்விட்டர் பதிவையும் சூர்யாவின் ரசிகர்கள் வைரலாக்கி வருகின்றனர்.

English summary

Suriya 40 is titled Etharkkum Thunindhavan. The motion poster shows Suriya in an intense look as a gangster.Surya celebrated 46th birthday on july 23rd. actor suriya trending emotinal tweet to thanks his fans