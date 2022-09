ஆயிரம் கோடி பட்ஜெட் அடிச்சு தூள் கெளப்புறோம்… சூர்யா – ஷங்கர் கூட்டணியில் மெகா கோலிவுட் மஜா

சென்னை: சூர்யா தற்போது பாலா இயக்கத்தில் 'வணங்கான்', சிவா இயக்கும் 'சூர்யா 42' படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

இந்த 2 படங்களையும் தொடர்ந்து வெற்றிமாறன் இயக்கும் 'வாடிவாசல' படத்தில் நடிக்கவுள்ளார் சூர்யா.

இந்நிலையில், முதன்முறையாக ஷங்கர் - சூர்யா கூட்டணியில் மெகா பட்ஜெட்டில் ஒரு படம் உருவாகவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

It has been reported that a new film will be made in Suriya - Shankar alliance. It is also said that this film will be made on a grand scale with a budget of 1000 crores. Also, it is said that this film will be made based on Velpari novel