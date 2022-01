கொரோனா குணமாகி விட்டது... மருத்துவமனையிலிருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆனார் வடிவேலு

சென்னை : கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, சிகிச்சை பெற்று வந்த நடிகர் வடிவேலு, கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து மீண்டு விட்டதால் மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

ரெட் கார்டு போடப்பட்டதால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக சினிமாவில் நடிக்காமல் இருந்தார் வடிவேலு. சில மாதங்களுக்கு முன் அவர் மீதான ரெட் கார்டு நீக்கப்பட்டது. இதனால் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் படத்தின் மூலம் சினிமாவிற்கு ரீஎன்ட்ரி கொடுக்க உள்ளார்.

English summary

Actor Vadivelu discharged from hospital. After return from London Vadivelu had covid 19 symptoms, he admitted in Chennai Porrur Ramachandra hospital. Now he recovered from covid and discharged yesterday. He thanked CM M.K.Stalin for his support.