பிரபல நடிகருடன் டின்னர் டேட்டிங் போன நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா.. இணையத்தில் லீக்கான ரகசிய போட்டோஸ்!

மும்பை: நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா பிரபல நடிகருடன் இரவில் டின்னர் டேட்டிங் போன போட்டோக்கள் இணையத்தை லீக்காகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கன்னடத்தில் வெளியான கிரிக் பார்ட்டி படத்தின் மூலம் சினிமாவுக்கு அறிமுகமானவர் நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா. இந்தப் படத்தில் கன்னட நடிகர் ரக்ஷித் ஷெட்டிக்கு ஜோடியாக நடித்தார்.

இதனை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து கன்னட படங்களில் நடிக்கும் வாய்ப்பை பெற்றார் நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா. கன்னடத்தில் ஹிட் படங்களை கொடுத்ததன் எதிரொளியாக தெலுங்கு, தமிழ் மற்றும் பாலிவுட்டிலும் நடிக்கும் வாய்ப்பை பெற்றார் ராஷ்மிகா மந்தனா.

English summary

Actor Vijay Devarakonda and Actress Rashmika Mandana goes for dinner date photo leaked. They both were caught on the camera when they came out from the hotel after completing the dinner.