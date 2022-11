நாளைய முதல்வர் வாசகம்… கட் அவுட்க்கு பால் அபிஷேகம்… ரசிகர்களுக்கு கண்டிஷன் போட்ட விஜய்?

சென்னை: வாரிசு திரைப்படம் வெளியாவதில் சிக்கல்கள் எழுந்துள்ள நிலையில், பனையூரில் ரசிகர்மன்ற நிர்வாகிகளை சந்தித்தார் விஜய்.

இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட ரசிகர்களுக்கு விஜய் சார்பில் தடபுடலான பிரியாணி விருந்து கொடுக்கப்பட்டது.

பிரியாணி விருந்துடன் சுடச் சுட சில முக்கியமான அறிவுரைகளையும் விஜய் அவரது ரசிகர்களுக்கு கொடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

வாரிசு தியேட்டர் ரைட்ஸ்… துணிவுக்குப் போட்டியாக களமிறங்கிய தயாரிப்பு நிறுவனம்… இனி தெறிமாஸ் தான்!

English summary

Vijay's Varisu will hit theatres on Pongal. In this case, Vijay met his fans at his office in Panaiyur. It is reported that Vijay advised the fans to avoid political statements.