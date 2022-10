காற்றாலையில் சிக்கிக் கொண்ட பரத், வாணிபோஜன்… அடுத்தது என்ன?: நெஞ்சை உறைய வைக்கும் மிரள் டீசர்

சென்னை: பரத் நடிப்பில் ஹாரர் திரில்லர் படமாக உருவாகியுள்ள மிரள் படத்தை சக்திவேல் இயக்கியுள்ளார்.

பரத்துடன் வாணி போஜன், கே.எஸ். ரவிக்குமார் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள மிரள் படத்தின் ரிலீஸ் பற்றி படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

மேலும், மிரள் படத்தின் மிரட்டலான டீசரை விஜய் சேதுபதியும், வெங்கட் பிரபுவும் இணைந்து வெளியிட்டுள்ளனர்.

English summary

Bharath and Vani Bhojan starring Miral film is being made as a horror thriller genre. Sakthivel directing this film motion poster is already out. In this case, Actor Vijay Sethupathi and director Venkat Prabhu released a Miral teaser. The teaser of Miral, which has become a threat in the horror genre, is attracting the attention of fans. Miral film early November release in theatres